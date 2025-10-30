公式サイト上で発表東京六大学リーグを戦う慶大野球部は30日、令和7年度・卒業生の進路先を公式サイト上で発表した。進路先が明らかになったのは51名。23日のドラフト会議でプロ志望届を提出も、指名漏れとなった外丸東眞投手は野球継続を選択。荒井駿也投手も同様に野球を続ける。プロ指名漏れとなった中では、常松広太郎外野手が金融大手「ゴールドマン・サックス」に就職。小川琳太郎投手の進路は非公表となっている。