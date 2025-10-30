米メジャーリーグサッカー（MLS）ロサンゼルスFCの孫興慜（ソン・フンミン、33）の年俸が1152万2852ドル（約17億6000万円）でリーグで2番目に多いことが明らかになった。1位は2044万6667ドルのリオネル・メッシ（38、インテル・マイアミ）だった。メジャーリーグサッカー選手協会（MLS）は30日、「2025年俸ガイド」を発表した。孫興慜の年俸はMLS最高水準という見方は入団当時から出ていた。今回の発表で初めて公開さ