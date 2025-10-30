2026年1-3月の期間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。パークはミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界に一変します☆ 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」 開催期間：2026年1月14日（水）から3月2日（月） 2026年1月14日（水