人気YouTuberのヒカルが30日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。妻で実業家「進撃のノア」とのオープンマリッジ宣言(夫婦間の合意の下、パートナー以外との恋愛や性的関係を許容すること)をネタとして扱う芸人への思いをつづった。 【写真】チョ～豪華すぎるシャンパンタワーとともに“夫婦円満”を強調! お笑いコンビ・レインボーの配信したYouTube動画「【コント】結婚した親