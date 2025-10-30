岡山県伊原木知事29日 岡山県の伊原木知事は、インバウンドの拡大に向けて11月2日～4日に韓国を訪問します。大韓航空で10月26日の冬ダイヤから週3往復に減便されるソウル線の増便を訴えるほか、現地の旅行会社への観光情報説明会や消費者向けの観光イベントで岡山をPRします。 伊原木知事は29日の定例会見で「韓国ではソドシと呼ばれる地方都市がブームになっていて、岡山には受け止める力がある」と話し