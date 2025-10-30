日本銀行の植田和男総裁は３０日の金融政策決定会合の終了後、記者会見を開いた。今後の金融政策運営については「経済、物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになる」と述べた。日銀が掲げる２％の物価安定の目標の実現に向けては、「確度が少しずつ高まっている」と発言した。米国の高関税政策を念頭に、各国の通商政策などが内外経済・物価に及ぼす影響を巡る不確実性につ