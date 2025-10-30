NTTドコモは、2025年11月から、新たに5件の地域・商店街で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 新たにキャンペーンが始まる地域は、群馬県太田市、島根県江津市、福岡県久留米市、山梨県中巨摩郡昭和町、長崎県南松浦郡新上五島町。 自治体 期間 キャンペーン名 還元率