ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授（74）と、化学賞の受賞が決まった京都大学の北川進特別教授（74）がきょう、松本洋平文部科学大臣を表敬訪問しました。午後3時過ぎ、坂口特任教授と北川特別教授が文科大臣室に入ると、松本大臣をはじめ、文科省幹部らが大きな拍手で出迎えました。懇談の冒頭で、松本大臣は「先生方2人のノーベル賞の受賞はおそらく日本の若い人たちにも、大いなる希望を与えて