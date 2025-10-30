クマによる深刻な被害を受け、政府はきょう初めての関係閣僚会議を開催し、11月中旬までに緊急のクマ対策パッケージをとりまとめることを決めました。木原稔 官房長官「国民の命と暮らしを守るため、追加的・緊急的なクマ対策を強化いたします」政府はきょう午後、木原官房長官をトップに、環境省や防衛省など8つの省庁からなる、初めてのクマ対策の閣僚会議を開催しました。会議で木原長官は、住宅街などに侵入してきたクマ