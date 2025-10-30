漫才コンビ「浮世亭三吾・美ユル」の美ユルさんが自身のブログで、師匠・相方でもある父親の三吾さんの訃報を伝えました。81歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】浮世亭三吾さん(81)死去相方・美ユルさんが報告 “おやこ漫才これにて終了いたします” 美ユルさんは「10月25日に師匠、三吾が亡くなりました」と報告。「ずっと入院をしておりましたが最近は落ち着いていました」「夜中に容態が急変し、駆けつけましたが私たち