アメリカのトランプ大統領は、国防総省に対し核兵器の実験を始めるよう指示したと発表しました。発表を受けて、被爆地からは憤りの声が聞かれました。大阪からの観光客（祖母が広島）：そこ（核実験）から起点となって、もっと大規模なものになっていったらと心配はある。核実験から戦争につながるというか、そっちの方向にいってしまったら嫌だなという。長崎市の自宅で10歳の時に被爆した、三瀬清一郎さんは「正直言ってびっくり