新人グラビアアイドルのねぎとろまるさんは、身長150cmと小柄ながらバスト130cm（Mカップ）。先日、ABEMA『ダマってられない女たち』に出演し、Mカップゆえの苦悩を語ってインターネットを中心に大きな話題となった。彼女は巨乳であることが原因でイジメに遭い、小学校・中学校と不登校の引きこもりに。高校に入学するも初日で退学した。そんな彼女が、グラドルとしてコンプレックスを武器に変えるまでの軌跡に迫る！（記事は全2回