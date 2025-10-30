10月28日、9人組アイドルグループ・Snow Manが公式YouTubeを更新。「【ユニット曲MV鑑賞会】祝 5thアルバム「音故知新」発売記念」と題し、11月5日に発売される5thアルバム『音故知新』のユニット曲のMVをメンバーで鑑賞した。【写真】このピンク絶対そう…モザイク越しでも佐久間大介とわかるGoogleストリートビュー旧会社も新会社も口にしないメンバーその中で、メンバーが口にした“ある言葉”がファンの間で話題を呼んでい