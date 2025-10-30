山田洋次監督（94）と、興行収入（興収）166億5000万円と歴史的ヒットを続ける「国宝」の李相日監督（51）が30日、都内で開催中の東京国際映画祭で対談した。その中で、山田監督の02年「たそがれ清兵衛」で主人公の敵・余吾善右衛門役で映画デビューし、「国宝」でも人間国宝の女形・小野川万菊を演じた、田中泯（80）に話が及んだ。山田監督は「（キャスティングに）苦労して…あの顔はいいなと思った。声もバリトンで、とても良