30日朝、横手市の国道107号で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。横手警察署の調べによりますと、30日午前6時15分ごろ、横手市大沢字大沢の国道107号を横手市前郷方向から横手市山内方向に走っていた軽貨物車が、進行方向右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた横手市の50代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、衝突後立ち去った