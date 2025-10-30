必要なモノ、不要なモノを整理するにはどうすればいいか。片づけのプロの下村志保美さんは「『捨てる』ことから手をつけてしまうと、せっかく片づけたいと思い立っても、ただつらく苦しいだけになってしまう。片づけをスムーズに進めるためには、『持っていたい』モノをポジティブに選ぶといい」という――。※本稿は、下村志保美『がんばらない片づけ』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lithiumcloud※