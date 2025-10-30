巨人で先発ローテの軸となったグリフィン(C)Getty Images日本で異彩を放った助っ人左腕のメジャー復帰が確実視されている。去る10月19日（現地時間）、ニューヨークに拠点を置く大手紙『New York Post』の名物記者であるジョン・ヘイマン氏は、自身のXで「フォスター・グリフィンが読売ジャイアンツでの3シーズンにわたる圧倒的な活躍を見せた後に、MLB復帰を果たす」と発信した。【動画】まさにリアル二刀流！山崎伊織が沸かせ