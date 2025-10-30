ハンバーガーチェーン「ウェンディーズ･ファーストキッチン」は、全店(一部店舗を除く)で「チキン竜田バーガー」を2025年11月6日(木)から12月10日(水)までの期間限定で販売する。「チキン竜田バーガー」の登場は7年ぶりとなる。単品490円、セット650円。〈「チキン竜田バーガー」の特徴〉出汁を効かせた下味で仕上げたチキン竜田に、程よい酸味が特徴のマヨネーズとレタスを組み合わせた。和の旨味を楽しむことができる一品。「チ