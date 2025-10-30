コンプレックスを指摘されたら、どう対応するといいか。明治大学文学部教授の齋藤孝さんは「コンプレックスというのは、どうにでもいいかえられる。たとえばぼくは足が短いけれど、『足が短いほうが相撲は強い』と思っているので、もし『足短いね』とからかわれたとしても平気だ。『そうそう、足は短く仕上げてるんだよ』と、冗談っぽく流せばいい」という――。※本稿は、齋藤孝『上機嫌の魔法』（三笠書房）の一部を再編集したも