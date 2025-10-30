TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」 TVアニメ『かくりよの宿飯』第二期がTOKYO MX、AT-Xにて放送＆配信中。"あやかし"たちが暮らす異世界「かくりよ」を舞台に、料理を通して絆を育む物語が再び幕を開けた。今回は、主人公・葵を演じる東山奈央にインタビューを実施。第一期を経て感じたキャラクターの成長や、印象的な台詞、収録現場のエピソードやファンへのメッセージまで、7年ぶりの続編に込められた作品への思いを熱く語って