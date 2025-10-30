カリブ海でハリケーン「メリッサ」が猛威をふるい、これまでに少なくとも29人が死亡しました。ロイター通信によりますと、ハリケーン「メリッサ」は28日、5段階のうち最も強い「カテゴリー5」を上回る勢力でカリブ海のジャマイカに上陸し、4人が死亡しました。被害総額は日本円で3兆円を超え、復興に10年以上かかる可能性もあるということです。「メリッサ」はその後キューバに上陸し、73万人以上が自宅から避難しています。現地で