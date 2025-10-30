アパートの空き部屋に特殊詐欺の被害金を送らせる手口で、現金をだまし取ったとして、暴力団幹部の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、住吉会系暴力団幹部の山下正博容疑者ら2人は去年、仲間と共謀して、静岡県に住む男性に、「あなたの携帯電話が原因でウイルス感染が生じ、保険料を支払う必要がある」などとウソの電話をかけ、現金300万円をだましとった疑いがもたれています。山下容疑者らは、アパートの空き部屋に内見