30日行われた米中首脳会談では、台湾をめぐる問題に触れるかどうかが注目されていましたが、トランプ大統領は台湾問題については議論しなかったとしていて、台湾メディアはこうした発言を淡々と伝えています。台湾では、トランプ大統領が経済での合意を急ぐあまり、台湾問題で譲歩するのではないかという懸念も出ていて、林佳龍外交部長は米中首脳会談に先立ち、台湾とアメリカの関係について、「緊密的な交流と連携の上に築かれた