政府はきょう、クマ対策について初めての関係閣僚会議を開催し、１１月中旬までに緊急のクマ対策パッケージをとりまとめることを決めました。 県選出の鈴木憲和農林水産大臣は、クマの捕獲強化対策を推進をしていく考えを示しました。 会議のトップを務める木原官房長官は、パッケージの柱として自治体の判断でクマなどに発砲を可能とする「緊急銃猟」を拡大適用し、警察官や狩猟免許を持つ公務員が速やかな駆除を行