◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（2025年10月30日千葉県成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））第1ラウンドが行われ、金子駆大（23＝NTPホールディングス）、吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）、今平周吾（33＝ロピア）、砂川公佑（27＝オークラ輸送機）が66をマークし、首位発進した。1打差の5位に新村駿（25＝サンプロ）、岡田絃希（28＝日本植生）らが並んだ。石川遼（34＝CASIO）