パンサーの向井慧が２８日に放送されたＣＢＣラジオ「＃むかいの喋り方」に出演した。トークの中で、先日熱海の温泉宿に宿泊した時のことを振り返った向井。泊まったのは「一泊１３万円の宿」だといい、「奮発して。久しぶりに行くし、最高の部屋に泊まりたい。自分の部屋に露天風呂も付いている、サウナも部屋についているというところを探したんですよ！」と興奮気味に明かした。宿によっては１人で利用することができない