１０月３０日午前、北海道江別市の道道で８０代の女性が軽乗用車にはねられる事故がありました。女性は病院に運ばれましたが、その後死亡しました。事故があったのは江別市野幌若葉町付近の道道です。午前９時半ごろ、８０代の女性が信号機のない横断歩道をわたっていたところ、右から来た軽乗用車にはねられました。警察によりますと、女性は意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察は軽乗用車を運転し