【モデルプレス＝2025/10/30】モデルの森絵梨佳が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子のための手作り弁当を公開した。【写真】30代ママモデル「彩り綺麗」と話題の手作り弁当◆森絵梨佳、秋の味覚感じる手作り弁当公開森は「本日の小学生弁当」と題し、息子のために作った弁当の写真を投稿。旬の食材であるれんこん入りのつくねをメインに、ひじきと大豆の煮物などが添えられた弁当を披露した。また「僕昨