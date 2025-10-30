◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京・芝２０００メートル）枠順確定＝１０月３０日、栗東トレセン新潟記念覇者のシランケドは７枠１１番に決まった。距離が２０００メートルになった８４年以上で連対がなく、３着も２頭しかいない鬼門枠。データは不吉だが、高橋助手は「極端な外じゃなければ、どこでも良かった」と冷静に受け止めた。近３走は外めの枠から〈１〉〈３〉〈１〉着と結果を出しており、不安はない様子