◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝１０月３０日、美浦トレセン枠番が１０月３０日、発表された。最内の１枠１番を獲得したのはコスモキュランダだ。過去１０年で３着以内は２１年のコントレイル（２着）だけという枠だが、１コーナー奥のポケットからスタートする東京芝２０００メートルは元来、内がかなり有利なコース。加藤士調教師も「スタートしてすぐコーナーですから