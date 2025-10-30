俳優の笠松将が、猫とのモノクロの２ショットを披露し、反響を呼んでいる。笠松は、３０日に自身のインスタグラムに全身黒のコーデで登場。カメラにまっすぐな視線を送るショットや、猫を肩に乗せたり頭をなでたりする様子など複数枚のショットを披露した。この投稿にファンからは「かっこいい！」「語彙（ごい）力追い付かない」「猫になりたいっす」「可愛い×かっこいいは反則すぎる」「今日も大優勝だよしょーち！！！！