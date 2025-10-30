◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディスプロアマ戦（３０日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）前週の延田グループ・マスターズＧＣレディースで今季４勝目を飾った、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は３０日、プロアマ戦で最終調整を行った。前週は大会記録を６打更新する通算２５アンダーをマークし、日本勢のツアー記録に並ぶ１１打差をつけて完全優勝した。佐久間は「出来