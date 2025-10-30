『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系、日曜よる9時〜）や『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、火曜よる10時〜）など、注目度の高い秋ドラマは多いが、『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜よる10時〜）も話題を集めている。とはいえ、決して前向きな声ばかりではなく、批判的な意見も少なくない。連続テレビ小説『ちゅらさん』（NHK総合）や『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）などを手がけた岡田惠和が脚本を担