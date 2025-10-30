東海道新幹線のグリーン車の「コーヒー」がリニューアルされる。JR東海リテイリング・プラスが30日に発表した。【画像】新幹線グリーン車のコーヒー、生まれ変わった姿通販で買える粉ビジュアルもモバイルオーダーサービスから購入できるコーヒーに関して、原料を徹底的に見直す。ホットコーヒーには、コロンビアウィラ県産のスプレモ等級にこだわったオリジナルコーヒーを採用し、深い焙煎を中心に香りとコクを追求。アイス