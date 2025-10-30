レーシングマシン直系のテクノロジーマクラーレン・オートモーティブ・アジアは、日本スーパーカー協会との共同で、ジャパンモビリティショー2025に出展した。【画像】1991年日本グランプリ優勝車MP4/6などを展示！マクラーレン・アルトゥーラと合わせて紹介全89枚数あるスーパーカーの中で、レーシングマシン直系のテクノロジーで作り込まれたパフォーマンスを有するのがマクラーレン。創始者ブルース・マクラーレンの志を受け