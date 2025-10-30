日本時間３０日に米ロサンゼルスで行われた大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第５戦で、ドジャース（ナ・リーグ）はミスが続出するなどして１−６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れた。連覇へ後がなくなったドジャース。守備にミスが多く、流れを作れなかった。（デジタル編集部）先発左腕のスネルが、一回の初球をシュナイダーに、続くゲレロにも２球目を左越えに運ばれた。まさかのスタートだったドジャース