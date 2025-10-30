クマによる人身被害が北海道内や東北地方などで相次いでいることを受け、政府はクマ対策の強化に向けた会議を開きました。（小泉防衛相）「与えられた能力と権限をいかし、安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたいと考えております」クマによる人身被害は全国的に相次いでいて、１０月３０日までに１２人が亡くなっています。こうした事態を受け、政府はさきほど、クマの迅速な駆除を目的に会議を開き、自治体が発砲の許可を出