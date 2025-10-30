福岡県警小郡署は30日、大刀洗町山隈付近で29日午後4時40分ごろ、帰宅中の女子中学生が自転車に乗った男から声をかけられ、進行方向で待機される事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40から50代くらいで青っぽいチェック柄上衣、長ズボン、キャップ帽を着用。