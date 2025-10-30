国内女子ツアーでは今年3月の「Vポイント×SMBCレディス」で優勝を挙げ、米国女子ツアーでは初シード獲得を目指して戦っている吉田優利。現在開催中の「メイバンク選手権」の初日では、フェアウェイキープ率93%（13/14）と安定したプレーを見せ、「69」とまずまずのスタートを決めている。そんな吉田の正確無比なスイングの特徴をプロコーチの平尾貴幸が解説する。【写真】低いトップから胸を右に残したまま下ろせばインから振れる