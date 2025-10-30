セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「Welcome dinner」と一言だけ記すと、暗い背景の中、顔だけが美しく浮かび上がった写真を投稿した。【写真】「美しすぎてヤバい」クールな表情のセキ・ユウティン【本人のInstagramより】その写真に写るユウティンはいつもの優しい笑顔ではなく、クールに無表情でカメラをじっと見つめている。この写真がファンからは大反響。「とても綺麗です 最高！」「幻想的な美しさで