＜伊藤園レディス事前情報◇30日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72 ＞11月14〜16日に開催される国内女子ツアー「伊藤園レディス」。今季、米国女子下部エプソン・ツアーでポイントランキング5位に入り、来季のLPGAツアー昇格を決めた原英莉花の参戦が大会事務局から発表された。【写真】珍しい！渋野日向子がバイザー姿で登場原が日本ツアーに出場するのは10月10?12日に行われた「スタンレーレディスホ