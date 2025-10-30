小型船によるスルメイカの漁獲可能量の推移です。漁獲可能量は資源保護や漁の効率性の観点から水産庁が決めています。ここ５年はどんどん下がっていて２０２５年度は当初２８００トンでした。これが３回増枠となって４９００トンとなったわけですが、すでにこの量を超えたために１１月から禁漁となる見通しです。現在、国も枠の漁獲枠の増量など漁ができるような方策を検討中だということです。