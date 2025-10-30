＜メイバンク選手権初日◇30日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。山下美夢有が8バーディ・2ボギーの「66」をマークし、6アンダー・4位タイの好発進を切った。≪写真≫渋野と山下のアイアン打点はこんなに違う！古江彩佳と馬場咲希は4アンダー・21位タイ。岩井明愛と吉田優利は3アンダー・32位タイ、畑岡奈紗は2アンダー・44位タイで滑り出した。岩井千怜は1ア