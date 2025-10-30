全国でクマによる被害が深刻化していることを受け、クマ被害対策に関する初めての関係閣僚会議が開かれました。この会議はクマによる被害が極めて深刻な状況であることを受け、関係省庁の連絡会議から格上げして開催されたものです。環境省によりますと、今年度の全国のクマによる死者は30日までにあわせて「12人」で、過去最悪だった2023年度の6人の倍にのぼる異常事態となっています。会議の冒頭で木原官房長官は「国民の安全安