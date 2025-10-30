◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（10月30日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）練習がみっちり積み込まれた巨人の秋季キャンプ。午前の最後のメニューは打撃練習にロングティーです。この日、阿部慎之助監督がハッパをかけに行ったのは移籍2年目の若林楽人選手。春のキャンプでよく見られる、下半身を“存分に使った”ティー打撃をお見舞いしました。若林選手は去年気胸を患ったことから、今年の2月に行われた春のキャンプでは2