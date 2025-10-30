トヨタ自動車が出品した、偏西風を利用して発電するたこ＝29日、東京都江東区の東京ビッグサイト最新の自動車やさまざまな乗り物をPRする「ジャパンモビリティショー」が30日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した。「空飛ぶクルマ」など近未来の生活を体験できる展示や往年の名車のコーナーが注目を集める。一般公開は31日〜11月9日。10年後の近未来を体感できるブースには、約180の企業・団体が協力。CO2を排出しな