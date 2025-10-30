記者会見するフットサル女子日本代表の須賀監督＝30日、東京都文京区日本サッカー協会は30日、新設のフットサル女子ワールドカップ（11月21日開幕・フィリピン）に臨む日本代表に37歳の筏井、主将の伊藤（ともに浦安）ら14人を選んだ。アジア王者として挑む須賀監督は「優勝を目指している。後悔がないように全てを出すことが大事だ」と意気込んだ。1次リーグは16チームが4組に分かれ、各組上位2チームが決勝トーナメントに進