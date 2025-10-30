高市首相はAPEC・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席するため、30日午後3時過ぎに韓国に到着しました。まもなく李在明大統領との初めての首脳会談に臨みます。高市首相：APEC議長である韓国を始め、APEC首脳との会談を行い、首脳間の信頼・協力関係をしっかりと構築したいと考えています。有意義な会談としたいと思っております。高市首相は先ほど韓国に到着し、30日夜、日韓首脳会談を行う予定です。会談では、北朝鮮など