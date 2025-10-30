ＡＧＳ [東証Ｓ] が10月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の13.4億円に急拡大し、通期計画の23.9億円に対する進捗率は56.4％に達し、5年平均の46.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.5％減の10.4億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月