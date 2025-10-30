テレビ東京は30日、東京・港区の同局で、定例会見を行った。7月クールをもって放送終了を発表していた元TOKIO国分太一のレギュラー番組「男子ごはん」の後番組として26日、料理研究家栗原心平氏（46）が出演する「ぺこもぐキッチン」（日曜午前11時）が放送された。同番組ついて吉次弘志社長は「看板番組になって欲しい」とした。「栗原さんの料理は好き。ガッツリ系が多くうまそう」とし、「今後もオリジナリティーがある料理を作